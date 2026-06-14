روماريو يعلّق بعد تعادل البرازيل في الجولة الأولى من المونديال

علّف النجم البرازيلي السابق، روماريو، بعد تعادل منتخب بلاده مع المنتخب المغربي، في مستهل مشواره في مونديال 2026.

وبعد المباراة التي انتهت بالتعادل، بهدف لمثله، سألت صحفية من قناة “كازي تي في” البرازيلية، روماريو، عن رأيه في هذه النتيجة وعما إذا كانت بمثابة الهزيمة.

وجاء ردّ روماريو محرجا للصحفية، عندما قال: ” التعادل في المباراة الأولى من كأس العالم أمام منتخب المغرب، من لا يعرف الكثير عن كرة القدم هو فقط من سيفكر بطريقتكِ هذه”.

وأضاف: ” المنافس قدم في رأيي كرة قدم أفضل من الناحية الفنية، وكانوا أفضل انتشارا في الملعب على الرغم من أننا بالطبع نمتلك لاعبين أفضل منهم”.