رومانسية في الأدغال.. مركز تدريب يُضاء ليلا بـ “الشموع”!

تنقص الموسيقى الكلاسيكية لِكي يزداد المشهد ألقا

اضطرّ الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي مساء الجمعة، إلى تقديم توقيت الحصّة التدريبية لـ “الخضر” بِساعة.

وأُقيم مران “محاربي الصحراء” بِمركز التدريب التابع لِملعب “جابوما” بِمدينة دوالا الكاميرونية، على الساعة الخامسة مساءً (التوقيت الجزائري ذاته) بدلا من السادسة مساءً.

واتّخذ بلماضي هذا القرار بِسبب ضعف الإنارة بِمركز التدريب، عِلما أن الحصّة المرانية كان يُفترض تنظيمها على الساعة الثامنة مساءً، التوقيت التي يُناسب موعد مواجهة المنتخب الوطني الجزائري ومنافسه فريق غينيا الاستوائية، سهرة الأحد المقبل.

وتكرّر هذا السيناريو للمرّة الثانية، حيث لجأ بلماضي أيضا إلى تقديم الحصّة التدريبية لِمساء الخميس، بِسبب ضعف الإنارة.

ويظهر بِأن الاتحاد الجزائري لكرة القدم يُفضّل ستر العيوب، والصّبر، وليس التشهير بِأخطاء مُنظمّي “كان” 2022. مثلما كان الأمر مع برمجة المباراة الأولى للمنتخب الوطني ظهرا، تحت درجة حرارة شديدة، ورطوبة عالية، وأرضية ميدان جافّة. وهي معطيات شبيهة لِمباراة تونس ومالي، جعلت حكم الساحة الزامبي جاني سيكازوي يرى النجوم في عزّ الظهر!

هذا واستفاد جمال بلماضي من كلّ لاعبيه في مران مساء الجمعة، وهي نقطة إيجابية ربّما أنسته مساوئ مركز التدريب.