“رومان فافر” موهبة من أصول جزائرية يختار تمثيل منتخب فرنسا على حساب “الخضر”

أكد وفاءه للديكة وحلمه في لعب المونديال واليورو تحت الراية الفرنسية

فاجأ اللاعب الفرانكو- جزائري، رومان فافر، الكثيرين من أنصار المنتخب الوطني من الذين كانوا يتمنون انضمامه إلى صفوف الخضر، بتصريحات صحفية أعرب من خلالها عن حلمه بتمثيل المنتخب الفرنسي.

وأكد لاعب أولمبيك ليون، رومان فافر، على وفائه لفرنسا ومنتخبها، مشيرا إلى أن اللعب للديكة هو حلم يتطلع إلى تحقيقه خاصة بعد انضمامه إلى نادي أولمبيك ليون خلال الميركاتو الشتوي الفارط، وهو الخيار الذي سيساعده للوصول إلى مبتغاه في تمثيل فرنسا، والبروز معه في كأس العالم وكأس أمم أوروبا.

وتحدث فافر في حوار لصحفية، لوبروغري، عن تطلعاته في اللعب للمنتخب الفرنسي، قائلا: “أكيد أحتفظ بمنتخب فرنسا في مكان بعقلي، اللعب للديكة هو حلم بالنسبة لي، نادي ليون يعتبر بمثابة خزان لمنتخب فرنسا وهو معروف بتدعيمه بأفضل لاعبيه”. مضيفا: “لا بد أن نكون لدينا طموح لكن من دون أن نحرق المحطات، إذا ما قدمت مستويات كبيرة مع أولمبيك ليون، فسأحصل على فرصتي لتمثيل الديكة، ولا نعلم ما يخفيه المستقبل لنا”.

ولم يخفِ نجم نادي بريست سابقا رغبته في المشاركة في كأس العالم وبطولة كأس أمم أوروبا مع منتخب فرنسا، مؤكدا أن ذلك يعد شيئا رائعا. وقال: “أريد لعب كأس العالم واليورو، اللعب تحت راية بلدك يعد أمر رائع”.

ويكون رومان فافر قد انضم لقائمة اللاعبين مزدوجي الجنسية الذين اختاروا أو أعلنوا عن وفائهم للمنتخب الفرنسي على حساب المنتخب الوطني الجزائري، حيث سبقه إلى ذلك عدة لاعبين يحملون أصولا جزائرية، أظهروا رغبتهم في تقمص ألوان منتخب الديكة على غرار مهاجم نادي نيس، أمين غويري، الذي يترقب دعوة الناخب الفرنسي ديدييه ديشان.

إلى ذلك، سيتأسف الناخب الوطني، جمال بلماضي، لتضييع مثل هذه الموهبة على المنتخب الوطني، خاصة أنه كان يتطلع إلى ضمه للمنتخب. وسبق أن تكلم عن رومان فافر في خرجاته الإعلامية السابقة، وأبدى إعجابه بالمستويات التي يقدمها، لكنه كان يتحفظ دائما على استدعائه إلى المنتخب الوطني إلى جانب أسماء أخرى، بسبب موقفهم غير الواضح بشأن الجنسية الرياضية التي يريدون اختيارها.