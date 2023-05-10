روما الإيطالي يريد رامي بن سبعيني مع نهاية الموسم الجاري

رغم تأكيد انضمامه إلى بوروسيا دورتموند الألماني

بدأ المدير الفني لفريق روما الإيطالي، جوزيه مورينيو، رحلة البحث عن مدافع جديد، قادر على تعويض ليوناردو سبينازولا، المحتمل رحيله عن الذئاب، مع نهاية الموسم الجاري.

وأكدت مصادر صحفية أن مسؤولي النادي الإيطالي تواصلوا مع مقربين من اللاعب الجزائري رامي بن سبعيني، مدافع بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، لمعرفة موقفه من الانتقال إلى صفوف “الذئاب” خلال الصيف المقبل.

المصادر ذاتها أكدت أن خريج أكاديمية بارادو لا يفكر إطلاقا في مغادرة الدوري الألماني. وأوضحت: “اللاعب حسم بالفعل وجهته بالانتقال إلى صفوف بوروسيا دورتموند الألماني، حيث وقع على عقد مبدئي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية”.

وكانت مصادر صحفية قد كشفت منذ فترة طويلة أن رامي بن سبعيني وقع عقدا مع دورتموند، في صفقة انتقال حر، حيث اجتاز فحصا طبيا أوليا، في انتظار الإعلان الرسمي بختام الموسم.

وكان نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني أعلن رسميا رحيل ظهيره الجزائري، رامي بن سبعيني، في نهاية الموسم الحالي، بعد 5 سنوات قضاها في صفوف النادي، الذي انتقل إليه مباشرة بعد الفوز بلقب كأس أمم أفريقيا مع منتخب “الخضر” في مصر عام 2019.

وجاء هذا التأكيد على لسان المدير الرياضي لفريق بوروسيا مونشنغلادباخ، رونالد فيركوس، الذي قال وفقاً لما نقله الموقع الرسمي للنادي، الخميس الماضي: “يمكن أن نقول إنّ رامي بن سبعيني لن يجدد عقده وسيرحل عن الفريق نهاية الموسم، وهذا أمر مؤسف بالنسبة للاعب بمثل إمكاناته”.

وعبّرت جماهير نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، عن غضبها الكبير من إدارة الفريق، بعد رحيل، رامي بن سبعيني. وحسب موقع “ديرفستن” الألماني فإن الجماهير تشعر بالغضب الكبير، بسبب عدم قيام الإدارة بإعلان صفقة رامي بن سبعيني، حتى الآن، وتشعر بأن هناك مشكلة حدثت خلال المفاوضات.

وأوضح الموقع أن جماهير بوروسيا دورتموند تريد من الإدارة، الإعلان في الفترة الحالية، عن صفقة بن سبعيني، الذي سيرحل عن بوروسيا مونشنغلادباخ في سوق الانتقالات الصيفية، خاصة أن وسائل الإعلام المحلية أكدت توقيع النجم الجزائري على عقده الجديد في شهر مارس الماضي.

ويعد بن سبعيني أحد أكثر اللاعبين الجزائريين طلبا من جانب الأندية الأوروبية خلال الصيف، حيث ترغب في ضمه عدة أندية إنجليزية وإيطالية وإسبانية، على غرار مانشستر سيتي وروما وجوفنتوس.