روما فريق كبير ومشروع الفريق الأنسب بالنسبة إلي

بعد إمضائه لنادي روما الإيطالي، حسام عوار يؤكد:

عبر الجزائري حسام عوار، عن سعادته وفخره بالانضمام إلى صفوف نادي روما الإيطالي، في صفقة مجانية بعد انتهاء عقده مع نادي ليون الفرنسي.

وقال عوار في تصريحات لموقع ناديه: “أنا سعيد جدا بالتوقيع لروما، إنه ناد عظيم وله تاريخ كبير جدا”. وأضاف: “أعتقد أنه المشروع الأنسب بالنسبة إلي، فالحديث هنا عن فريق كبير، ولاعبين متميزين وقاعدة جماهيرية فريدة”.

وأكد حسام عوار: “أنا الآن لاعب في روما، ومستعد للانطلاق”. ويرتدي اللاعب الجزائري القميص رقم 22 مع روما في الموسم الجديد.

وانتقل لاعب الوسط حسام عوار إلى نادي روما الإيطالي لكرة القدم بصفقة حرة، مع انتهاء عقده مع ليون الفرنسي، وانضم إلى فريقه الجديد بعقد لمدة خمس سنوات، كما أعلن نادي العاصمة الإيطالية.

وكان عوار، المولود في ليون خاض في صفوف الفريق الأول في كرة القدم الأخير 233 مباراة (41 هدفاً)، علماً أنه تدرّج في الفئات العمرية له منذ انضمامه إليه في سن التاسعة.لم يشارك عوار (24 عاماً) أساسياً خلال الموسم الفائت واكتفى بخوض 15 مباراة في الدوري المحلي واثنتين في مسابقة الكأس. كما أن علاقته مع أنصار الفريق تدهورت لتطلق الجماهير صافرات الاستهجان تجاهه خلال مباراته الأخيرة ضد ريمس في 27 ماي الماضي.

ودافع عوار عن ألوان منتخب فرنسا الأول في مباراة واحدة، لكنه قرر تمثيل الجزائر واستدعي للمرة الأولى إلى صفوف “محاربي الصحراء” في 30 ماي لخوض المباراتين ضد أوغندا وتونس خلال الشهر الحالي.

وعن اختيار عوار للعب للخضر قال الناخب الوطني جمال بلماضي أول أمس في ندوة صحفية: “اللاعب عوار يشكو من نقص واضح في وقت اللعب، لذا كان من اللازم والواجب استدعاؤه من الآن حتى يستفيد من مزيد من الوقت في عملية التأقلم. كما كانت له رغبة ملحة للالتحاق بنا. أنا سعيد للاعب الذي يرغب في تحقيق دفع جديد وتجريب بطولة أخرى. أظن أننا سنرى الوجه الحقيقي لعوار في شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، أي لاعب بمستوى عالمي… لا أدري إن كان سيبقى مورينيو مدربا لعوار، لكن في حال بقائه، فهو غني عن التعريف. فاللاعب له إمكانيات فطرية هائلة، ولا أرى لماذا لن يسجل انطلاقة جديدة”.