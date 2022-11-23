روما وميلان الإيطاليان يتنافسان على حسام عوار

الجزائريون ينتظرون انضمامه لـ "الخضر"

لم يحسم اللاعب صاحب الأصول الجزائرية، حسام عوار، نجم نادي أولمبيك ليون، لحد الساعة مستقبله مع النادي الفرنسي إما بالرحيل خلال فترة التحويلات الشتوية الحالية حتى يستفيد فريقه ماديا أو بالانتقال مجانا إلى ناد جديد الصيف المقبل مجانا، على اعتبار أن عقده ينتهي شهر جوان المقبل، في وقت استقر فيه نجم “الخضر” المقبل على مغادرة الدوري الفرنسي.

وتواجد حسام عوار على رادار العديد من الأندية الأوروبية منذ الموسم الماضي، لكنه لم يتوصل إلى اتفاق بسبب مطالب أولمبيك ليون المادية من جهة وخياراته الشخصية من جهة أخرى، لكن وضعيته التعاقدية الحالية حركت العديد من المطامع لدى أندية إسبانية وإيطالية للفوز بصفقته مجانا، خاصة في ظل الصعوبات المادية التي تعاني منها العديد من الأندية خلال الموسمين الأخيرين، ومن بين هذه الأندية نجد ناديي ميلان وروما الإيطالي، خاصة أن النادي الأول الذي اختص خلال الموسمين الماضيين في استقدام عدة لاعبين في صفقات مجانية.

إلى ذلك، كشف موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي عن وجود حالة من التردد لدى نادي ميلان حامل للقب الدوري الإيطالي، الراغب في ضم حسام عوار، ولكن إدارته لم تستقر بخصوص القرار الأنسب، ما بين دفع مبلغ رمزي واستقدامه شتاء، أو الانتظار لغاية الصيف القادم وضمه في صفقة انتقال حر، وتابع نفس المصدر بأن نادي روما من جهته، متحمس كثيرا لحسم الأمور مع صاحب الـ24 عاما، بداية من سوق الانتقالات الشتوية، خاصة وأن تشكيلة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بحاجة ماسة لدعم في وسط الميدان، في وقت كان تراجع فيه نادي نابولي عن فكرة ضم خريج مدرسة أولمبيك ليون بسبب أخبار انضمامه المرتقب على المنتخب الجزائري، وتأتي كل هذه الأخبار في وقت يعيش فيه عوار ظروفا صعبة مع ناديه أولمبيك ليون، نظرا لعروضه المتواضعة في آخر أسبوعين من الدوري الفرنسي قبل فترة توقف كأس العالم، عندما كان أسوء لاعبي فريقه.

من جهة أخرى، يرتقب أن يلتحق حسام عوار بـ”الخضر” بداية من تربص شهر مارس المقبل وفقا لما ألمح له جمال بلماضي، خلال الندوة الصحفية الأخيرة له بعد لقاء السويد، وأثنى كثيرا على إمكانات نجم خط الوسط المهاري بالإشارة إلى الحلول التي يمكن أن يقدمها إلى “الخضر“، وحل مشاكلهم المتعلقة بخط الوسط والربط بين الدفاع والهجوم، في نفس الدور الذي كان يقدمه سفيان فيغولي في وقت سابق.