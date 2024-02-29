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رياضة

رونار يخسر نهائي دوري الأمم الأوروبية أمام سيدات إسبانيا

عمر سلامي
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رونار يخسر نهائي دوري الأمم الأوروبية أمام سيدات إسبانيا
أرشيف
هيرفي رونار

توجت إسبانيا، بطلة العالم، بلقب النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية للسيدات في كرة القدم.

وجاء تتويج منتخب سيدات إسبانيا عقب فوزه على نظيره الفرنسي بثنائية نظيفة في المباراة النهائية، التي احتضنها الملعب الأولمبي “لا كارتويا” في إشبيلية بحضور 57 ألف متفرج.

وفشلت فرنسا بقيادة مدربها هيرفي رونار، في تسديد أي كرة على المرمى الإسباني خلال المباراة.

واعترف المدرب رونار بقوة المنافس وقال: ” حالياً المنتخب الإسباني هو الأول والأفضل عالمياا، وبفارق عن البقية، وهذا رأيي، علينا أن نركز ونتطور، ونستخلص العبر والدروس من هذه الخسارة”.

وقالت نجمة برشلونة بونماتي، أفضل لاعبة في العالم في عام 2023، في تصريحات لها: “قبل ستة أشهر فزنا بكأس العالم، والآن فزنا بدوري الأمم، ما الذي يمكن أن تطلبه أكثر من ذلك؟”.

وأضافت: “كل ما حققناه لا يصدق، هذا المنتخب ليس له سقف.. كأس العالم، والآن دوري الأمم، والآن سنسعى إلى لقب الأولمبياد”.

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