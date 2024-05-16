رونالدو أعلى الرّياضيين دخلا في العالم

تصدّر نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، لائحة أعلى الرّياضيين دخلا في العالم.

ويقبض رونالدو 260 مليون دولار سنويا (نحو 239 مليون أورو): 200 مليون دولار داخل الملاعب، و60 مليون دولار خارج أسوار المنشآت الرّياضية (عائدات الإشهار…). وفقا لِتقرير نشرته المجلّة الاقتصادية الأمريكية الشهيرة “فوربس”، الخميس.

وكان رونالدو (39 سنة) قد انضمّ إلى نادي النصر السعودي في جانفي 2023، بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2025.

وحلّ في المركز الثاني لاعب الرّياضة الغولف الإسباني جون رام (29 سنة)، بِدخل سنوي قيمته 218 مليون دولار: 198 مليون دولار من النشاطات الرياضية، و20 مليون دولار خارج الميادين.

وتموقع ثالثا المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بِدخل سنوي قيمته 135 مليون دولار: 65 مليون دولار من ممارسة كرة القدم، و70 مليون دولار بعيدا عن الحقل الرّياضي.

وكان ميسي (37 سنة) قد انضمّ إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي في صيف 2023، بِعقدٍ تنقضي مدّته في الفصل ذاته من عام 2025.