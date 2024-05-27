رونالدو أمام فرصة تحقيق رقم تاريخي في الدوري السعودي

يحتاج نجم النصر السعودي، كريستيانو رونالدو لهدف أو هدفين، من أجل تحقيق رقم تاريخي في الدوري السعودي.

ويستعد نادي النصر لمواجهة نظيره الاتحاد، الاثنين، على ملعب ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

ويهدف رونالدو في هذه المباراة الأخيرة لتحقيق رقم تاريخي، وهو تحطيم الرقم القياسي لأكثر لاعب تسجيلا للأهداف خلال موسم واحد من الدوري السعودي للمحترفين روشن.

مباراة #النصر و #الاتحاد غداً هي مباراة المتعة :

١/ كريستيانو رونالدو يبحث عن كسر الرقم التاريخي للاعب عبدالرزاق حمدالله لو سجل هدفيْن،

٢/ لو فاز الاتحاد وخسر التعاون من الاتفاق معناته سيحقق المركز الرابع وهو بكل هذه الظروف طوال الموسم،

هي المباراة المنتظرة 👇🏻 https://t.co/FFzQpM5IzN — عماد السالمي (@Emalsalmi) May 26, 2024

ويتصدر النجم البرتغالي ترتيب هدافي النسخة الحالية من الدوري السعودي برصيد 33 هدفا، ويحتاج لهدف واحد فقط من أجل معادلة رقم المغربي عبد الرزاق حمد الله، ولهدفين ليصبح اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف خلال موسم واحد.

ويملك مهاجم الاتحاد، المغربي عبد الرزاق حمد الله الرقم القياسي، حيث فاز بجائزة هداف الدوري السعودي برصيد 34 هدفًا في موسم 2018-2019.