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رياضة

رونالدو أمام فرصة تحقيق رقم تاريخي في الدوري السعودي

عمر سلامي
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رونالدو أمام فرصة تحقيق رقم تاريخي في الدوري السعودي
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كريستيانو رونالدو

يحتاج نجم النصر السعودي، كريستيانو رونالدو لهدف أو هدفين، من أجل تحقيق رقم تاريخي في الدوري السعودي.

ويستعد نادي النصر لمواجهة نظيره الاتحاد، الاثنين، على ملعب ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

ويهدف رونالدو في هذه المباراة الأخيرة لتحقيق رقم تاريخي، وهو تحطيم الرقم القياسي لأكثر لاعب تسجيلا للأهداف خلال موسم واحد من الدوري السعودي للمحترفين روشن.

ويتصدر النجم البرتغالي ترتيب هدافي النسخة الحالية من الدوري السعودي برصيد 33 هدفا، ويحتاج لهدف واحد فقط من أجل معادلة رقم المغربي عبد الرزاق حمد الله، ولهدفين ليصبح اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف خلال موسم واحد.
ويملك مهاجم الاتحاد، المغربي عبد الرزاق حمد الله الرقم القياسي، حيث فاز بجائزة هداف الدوري السعودي برصيد 34 هدفًا في موسم 2018-2019.

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