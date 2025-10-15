-- -- -- / -- -- --
رونالدو الأكثر تسجيلا للأهداف في تصفيات كأس العالم

الشروق أونلاين
كريستيانو رونالدو

رفع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رصيده إلى 41 هدفا في تصفيات كأس العالم، ليحطم بذلك الرقم القياسي السابق المسجل باسم لاعب غواتيمالا السابق كارلوس رويز.

وأصبح رونالدو اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف في التصفيات المؤهلة لكأس العالم بعد إحرازه هدفين لمنتخب بلاده أمام المجر، مساء الثلاثاء.

وانتهت مباراة البرتغال والمجر ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، بالتعادل بهدفين لمثلهما.

