رونالدو: البطولة السعودية ستلتحق بِالدوريات الخمسة الكبرى في العالم

أطلق النّجم البرتغالي كرستيانو رونالدو، الأربعاء، تصريحات إعلامية مُثيرة تُعلي من شأن البطولة السعودية.

ونشّط رونالدو مؤتمرا صحفيا عشية مشاركته مع منتخب بلاده البرتغال سهرة هذا الخميس، في مواجهة الضيف فريق ليشتنشتاين بِرسم الجولة الأولى من تصفيات بطولة أمم أوروبا 2024.

وقال رونالدو: “ربّما ستكون البطولة السعودية في الخمس أو الستّ سنوات المقبلة، رابع أو خامس أكبر دوري تنافسي في العالم”. عِلما أن التصنيف الحالي يتضمّن بطولات إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا.

وأضاف المهاجم البرتغالي: “يجب أن ننظر إلى البطولة السعودية من زاوية أخرى. من الواضح أنّها ليست مثل الدوري الإنجليزي. سأكون كاذبا إذا قلت ذلك، لكنّها تنافسية. هناك فرق جيّدة، وأندية متوازنة، اللاعبون العرب جيّدون والأجانب يُقدّمون الأفضل”.

واختتم يقول: “أشعر أنّني في حالة جيّدة جدّا. إذا لم يكن الأمر كذلك فلن أبقى في السعودية”.

وكان كريستيانو رونالدو (38 سنة) قد انتقل مُؤخّرا إلى نادي النّصر السعودي، بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2025.

وتعجّ البطولة السعودية بِمختلف أقسامها بِلاعبين جزائريين، مثل مصطفى زغبة وأمير سعيود والعربي هلال سوداني وسفيان بن دبكة ورياض بودبوز ورايس وهاب مبولحي وفاروق شافعي والطيب مزياني وأمير قروي ومهدي بن علجية، وغيرهم.