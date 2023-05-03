رونالدو الرياضي الأعلى أجرا في عام 2023

تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائمة الرياضيين الأعلى أجرا في العالم خلال عام 2023 .

وقالت مجلة “فوربس” “Forbes” الأميركية إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أصبح الرياضي الأعلى أجرا في العالم، بـ136 مليون دولار، حيث ارتفع راتبه السنوي إلى نحو 75 مليون دولار.

وعاد رونالدو إلى المركز الأول الذي كان احتله في عامي 2016 و2017، وهذه العودة هي نتيجة رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى السعودية في جانفي الماضي، لأن عقديه مجتمعين يكسبانه هذا الموسم 46 مليون دولار، يضاف إليها 90 مليونا من شراكات تجارية مختلفة على مدى الأشهر الـ12 الماضية.

وحلّ النجم الأرجنتيني في المركز الثاني لقائمة اللاعبين الأعلى أجرا بـ130 مليون دولار، متبوعا بكيليان مبابي بـ120 مليون دولار.

ويحتل نجم كرة السلة الأمريكية ولاعب ليكرز، ليبرون جيمس بـ 119.5 مليون دولار، منها 75 مليون دولار من الأرباح غير الرياضية، يليه الملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز بـ 110 ملايين دولار.