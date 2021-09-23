رونالدو بِسيارة فارهة وحرس شخصي في التدريبات!

استعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الخميس، بذخه وثرواته المالية الهائلة، لمّا حضر إلى المركز التدريبي لِفريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وجاء رونالدو إلى مركز التدريب على متن سيارة فارهة، تحمل العلامة التجارية البريطانية “بنتلي”، وتُقدّر بِقيمة 300 ألف أورو.

فضلا عن ذلك، وظّف مهاجم مانشستر يونايتد حرسيَين شخصيَين، كانا يمتطيان بِدورهما سيارة أخرى لكن رباعية الدّفع، ويُوفّران له الحماية. كما ذكرته تقارير صحفية بريطانية صادرة، الخميس.

ويقبض رونالدو – البالغ من العمر 36 سنة – مبلغا ماليا فلكيا يتجاوز رقم 100 مليون أورو سنويا، مصدره الأجرة والمنح وعائدات الإشهار. استنادا إلى تقرير سابق نشرته المجلة الاقتصادية الأمريكية الشهيرة “فوربس”.

ويستعدّ رونالدو رفقة فريقه مانشستر يونايتد، لِمواجهة الضيف نادي أستون فيلا هذا السبت. بِرسم الجولة السادسة من عمر البطولة الإنجليزية.

وكان كريستيانو رونالدو قد غاب سهرة الأربعاء، عن مباراة فريقه مانشستر يونايتد والمُنافس نادي وست هام (تأهّل زملاء سعيد بن رحمة). بعد أن فضّل جهاز التدريب إراحته، كون المواجهة تندرج ضمن إطار دور مُبكّر للمنافسة الثالثة كأس الرابطة.