رونالدو: روماريو كان يأمرنا بِتنظيف حذائه وإحضار القهوة!

فتح أسطورة الكرة البرازيلية رونالدو النار على مواطنه روماريو، في أحدث ظهور إعلاميّ له.

ولعب المهاجم رونالدو (45 سنة) في منتخب البرازيل ما بين 1994 و2011، وارتدى روماريو (56 سنة) زيّ فريق “السيليساو” ما بين 1987 و2005.

وقال رونالدو في أحدث ظهور تلفزيوني له بِإيطاليا، ونقلت تفاصيله الصحافة المحلية: “كان روماريو يُجبِر اللاعبين الشباب والوافدين الجدد إلى منتخب البرازيل، على تنظيف حذائه، أو إحضار القهوة”!

وأضاف اللاعب الذي لُقّب بـ “الظاهرة”: “في منافسة كأس أمريكا الجنوبية عام 1997 (نسخة بوليفيا)، نبّهني روماريو إلى أنه أحضر سلّما لِتسلّق الجدار، والخروج مُتسلّلَين ليلا من الفندق بِاتّجاه الملهى، كما جلب سيارة أجرة. عدنا إلى الفندق عند الساعة الخامسة صباحا. أدركت بعدها أن روماريو كان يُريد إرهاقي، حتى يلعب بديلا عنّي”! عِلما أن رونالدو حضر إلى هذه المنافسة وهو يحمل جائزة “الفيفا” لِأفضل لاعب في العالم سنة 1996.

واعترف رونالدو بِأن روماريو كان يملك قدرات فنية رهيبة داخل المستطيل الأخضر، لكن النجم السابق للإنتر استطرد، وقال إن زميله لا يصلح لكي يكون نموذجا للجيل الصّاعد، بعيدا عن أسوار الملاعب. ووظّف رونالدو عبارة سوقية، تُترجم مدى غضبه من روماريو.

وإذا كان رونالدو يملك حاليا أسهم نادي فالادوليد من بطولة القسم الثاني الإسباني، ويرأسه أيضا. فإن روماريو يحوز منصب العضوية في مجلس الشيوخ البرازيلي (سيناتور).