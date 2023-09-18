رونالدو سفيرا لموسم الرياض

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، سيكون سفيرا لموسم الرياض في نسخته الرابعة لعام 2023.

وقال آل الشيخ: “رونالدو سيكون سفيرا لموسم الرياض، وسيكون هناك متحف عن كريستيانو وحياته وألقابه.. كما ندرس إقامة حفل اعتزال الأسطورة محمد الشلهوب في موسم الرياض”.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية: “ندرس إقامة كأس موسم الرياض على ملعب “بوليفارد هول” الذي سيشبه ملعب شالكه الألماني، وسيلعب النصر مع الهلال في افتتاحية موسم الرياض”.

#النصر_بيرسبوليس #كريستيانو_رونالدو #الهلال_نافباخور #CR7𓃵 خير سفير ل #موسم_الرياض وخير اختيار أعظم رياضي

وأعظم لاعب والاكثر تأثيراََ في العالم

كما سيكون هنالك متحف لهذا النجم، نعم يستحق 💛 شكراً معالي المستشار تركي ال الشيخ 💛💙👏🏻 pic.twitter.com/ud0KQZ1VFY — عبدالرحمن العنزي (@reogan11) September 18, 2023

وتابع رئيس هيئة الترفية في السعودية: “الفريق العالمي المشارك في كأس موسم الرياض 2023 سيكون مفاجأة، وسنكشف عنه في بداية أكتوبر المقبل.. ونستهدف في موسم الرياض جذب الزوار والترويج”.

وكانت النسخة الأولى من كأس موسم الرياض قد أقيمت بين فريق نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان في جانفي الماضي، حيث فاز النادي الفرنسي وقتها بنتيجة 5-4.