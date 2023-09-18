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رياضة

رونالدو سفيرا لموسم الرياض

عمر سلامي
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رونالدو سفيرا لموسم الرياض
ح.م
كريستيانو رونالدو

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، سيكون سفيرا لموسم الرياض في نسخته الرابعة لعام 2023.

وقال آل الشيخ: “رونالدو سيكون سفيرا لموسم الرياض، وسيكون هناك متحف عن كريستيانو وحياته وألقابه.. كما ندرس إقامة حفل اعتزال الأسطورة محمد الشلهوب في موسم الرياض”.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية: “ندرس إقامة كأس موسم الرياض على ملعب “بوليفارد هول” الذي سيشبه ملعب شالكه الألماني، وسيلعب النصر مع الهلال في افتتاحية موسم الرياض”.

وتابع رئيس هيئة الترفية في السعودية: “الفريق العالمي المشارك في كأس موسم الرياض 2023 سيكون مفاجأة، وسنكشف عنه في بداية أكتوبر المقبل.. ونستهدف في موسم الرياض جذب الزوار والترويج”.

وكانت النسخة الأولى من كأس موسم الرياض قد أقيمت بين فريق نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان في جانفي الماضي، حيث فاز النادي الفرنسي وقتها بنتيجة 5-4.

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