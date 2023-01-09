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رياضة

رونالدو سيقبض نحو نصف مليار من أجل تأدية دورَين في السعودية

الشروق الرياضي
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رونالدو سيقبض نحو نصف مليار من أجل تأدية دورَين في السعودية
ح.م
رونالدو في تدريبات نادي النّصر السعودي.

تضاعف الرّقمُ مرّتَين، وسيقبض النّجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نحو نصف مليار أورو، نظير انضمامه إلى نادي النّصر السعودي.

ومعلوم أن المهاجم رونالدو (37 سنة) كان قد انتقل مُؤخّرا إلى نادي النّصر في صفقة انتقال حرّ، بِمبلغ 200 مليون أورو.

وتحوّل الرّقم إلى 400 مليون أورو، كما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، الإثنين. استنادا إلى مصدر رفضت الكشف عن هُوِّيته.

وأوضحت أن مبلغ الـ 200 مليون أورو الإضافية، سيقبضه رونالدو نظير الترويج لِملف السعودية لِاحتضان كأس العالم 2030، في تنظيم مُشترك رفقة مصر واليونان.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن صفقة جلب رونالدو إلى السعودية هندس لها وليّ العهد محمد بن سلمان، وأشقاؤه نايف وتركي وراكان. على اعتبار أنهم أعضاء شرفيون في نادي النّصر.

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