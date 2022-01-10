“رونالدو طلب صداقتي ورفضت”.. عارضة أزياء تونسية تثير السخرية!
ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات الساخرة من عارضة أزياء تونسية، قالت بأن نجم مانشستر يونايتد البرتغالي كريستيانو رونالدو طلب صداقتها ورفضت.
وهاجم نشطاء العارضة “حنان العش” بعد تصريحها في برنامج تلفزيوني على قناة “الحوار” التونسية، أن رونالدو أرسل إليها العديد من الرسائل على تطبيق “واتسآب”، لكنها رفضت إجابته، وكان ذلك في عام 2018.
كريستيانو بعث مساج لحنان العش : تشاو حنان 😊
ڤالتلو شكون..؟؟
ڤالها كريستيانو…
ڤالتلو شكون كريستيانو…
ڤالها ماعرفتنيش راني رونالدو نلعب في جوفنتوس ورقمي 7 ماعرفتنيش و ڤبلها كنت في الريال ڤالب الدنيا…😂😂
— faouzidaas (@faouzidaas) January 9, 2022
حصري جورجينا تعاركت هيا وكريستيانو و قتلو يا أنا يا حنان العش و هزت دبشها و مشات لدار بوها سارحة بالغنم 😁😁 pic.twitter.com/RD354ZDQOm
— Anis Moussi (@AnisMoussi1) January 9, 2022
وحلت العش، السبت 8 جانفي 2022، ضيفة في برنامج فكرة سامي الفهري، وفي فقرة “paparazzi”، حيث تحدثت عن علاقتها مع اللاعب العالمي الذي أكدت بأنه يتابعها على “إنستغرام”، بعد أن رآها وأعجب بها.
وأضافت بأنه حصل على رقم هاتفها من صديق واتصل بها، وطلبت إغلاق الموضوع لأنه يعد تدخلاً في حياة اللاعب الشخصية.
بسبب السخرية التي طالتها :
عارضة الأزياء التونسية حنان العش تثبت تواصل كريستيانو رونالدو معها
تقول انها رفضت التواصل معه من أجل عدم هدم عائلة النجم البرتغالي 👀 pic.twitter.com/H2X5MKbizw
— هيئة المشاهير (@Celebrty_0) January 9, 2022
وتساءل “الباباراتزي” الذي كان يستجوبها كيف رفضت كنزا، لتجيب بأنه متزوج ولديه أولاد وهي لا تحب أن تكنى بـ “خرابة البيوت”، كما أشارت إلى أنه كان متعاطيا للكحول حين راسلها!
عارضة الازياء التونسية حنان العش : كريستيانو رونالدو أُعجب بي من أول نظرة ولكني رفضت التواصل معه من أجل عدم هدم عائلته .. pic.twitter.com/HKllPHpahM
— مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) January 10, 2022
واجتاحت موجة من التعليقات الساخرة شبكات التواصل، حيث أكدت عديد الفتيات بأن رونالدو راسلهن وطلب الزواج منهن ورفضن، كما نشر مغردون صورا لأم أولاده جورجينا رودريغيز وهي حزينة.
🔴🟥⁉️رونالدو بعد ما سمع حنان العش قالت مضروب فيا 🤣🤣 pic.twitter.com/FZAa4STDhU
— Events Tunisia (@agneska929) January 9, 2022
تفرج كيفاش كلت بعضها بين Cristiano و دار أنسابو
ربي يهديها حنان العش ما لقات وقتاش تجبدو الموضوع pic.twitter.com/EFENErnucF
— Ghazi (@Ghazi94015799) January 9, 2022
وأشار البعض إلى أن موضوع رونالدو طلب صداقتي يشبه إلى حد ما موضوع “خطبني بيلوت وما قبلتش”، لافتين إلى أن السيناريو مكشوف والهدف من ورائه الشهرة لا غير.
وبعث تونسيون لجورجينا، زوجة اللاعب كريستيانو رونالدو رسائل طريفة جاء فيها:”يا بوهالية.. اقعدي جيبي كان في الصغار وحنان هاني دايرة بيه ونهار كامل يكلم فيها وقلها باش نكتبلك كل شي بإسمك..”.
في ذات السياق علق الإعلامي التونسي سمير الوافي، ساخراً: “في تصريح صحافي حصري خصنا به اليوم السيد كريستانو رونالدو، نفى بشدة أي علاقة تجمعه بالآنسة حنان العش، مؤكداً أنه فوجئ مساء أمس خلال مشاهدته برنامجه المفضل “فكرة سامي الفهري”، بصحبة زوجته جورجينا بتصريحات حنان العش”.
وأضاف: “وقد اتصل بصديقه هادي زعيم ليطالب بحق الرد، لكن هادي تجنب الرد على اتصالاته المتكررة، فاتصل بصديقه الفنان منصف عبلة، الذي يعرفه منذ حفل طهور إبنه جيلاني فتواصل عبلة مع هادي لنفس الغرض بطلب من كريستيانو”.
وأردف: “أضاف نجم مانشستر يونايتد أن تصريح الآنسة العش تسبب في نقاش حاد بينه وبين جورجينا انتهى بقضاء ليلته خارج غرفة النوم، كما أكد أنه ينوي تكليف الأستاذ منير بن صالحة برفع قضية جزائية استعجالية ضد المدعوة حنان العش”.