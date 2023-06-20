رونالدو على موعد مع إنجاز تاريخي

سيكون النجم كريستيانو رونالدو على موعد إنجاز تاريخي جديد في مسيرته الكروية، بمناسبة مباراة البرتغال أمام مضيفه أيسلندا.

ويقود رونالدو، سهرة الثلاثاء، منتخب بلاده ضد أيسلندا، في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.

وخاض النجم البرتغالي 199 مباراة دولية منذ أول ظهور له في عام 2003، وسيكون على موعد مع تمثيل منتخب بلاده للمرة الـ200 في مسيرته.

وسيصبح صاحب الـ38 عاما أول لاعب في تاريخ كرة القدم يصل إلى 200 مشاركة دولية، معززا رقمه القياسي الذي ينفرد به.

ولعب رونالدو مباراته الأولى مع البرتغال، قبل 20 عاما، وتحديدا في أوت 2003، عندما دخل في سن الـ18 عاما، كبديل للويس فيغو ضد كازاخستان.