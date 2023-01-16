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رياضة

رونالدو قائدا لنجوم الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان

عمر سلامي
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رونالدو قائدا لنجوم الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان
ح.م
كريستيانو رونالدو

سيحمل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، شارة قيادة فريق الهلال والنصر، في مواجهة باريس سان جيرمان المرتقبة الخميس المقبل بكأس موسم الرياض.

وسيخوض رونالدو مباراته الأولى في السعودية، بعد صفقة الانتقال الشهر الماضي، عندما يقود هجوم الفريق المكون من نجوم الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان ونجمه ليونيل ميسي.

ونشر تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية على “تويتر” فيديو أثناء منح رونالدو شارة القيادة، وقال “الوعد يوم 19 مع كابتن موسم الرياض”.

وستكون المباراة أول مواجهة بين رونالدو وليونيل ميسي منذ تسجيل اللاعب البرتغالي هدفين في فوز جوفنتوس، بثلاثية نظيفة، على برشلونة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في ديسمبر 2020.

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