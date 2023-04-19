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رياضة

رونالدو مهدد بالطرد من السعودية لهذا السبب

عمر سلامي
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رونالدو مهدد بالطرد من السعودية لهذا السبب
ح.م
كريستيانو رونالدو

أصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهددا بفسخ عقده مع النصر السعودي، بسبب سلوك مشين وصادم، صدر عنه بعد الخسارة أمام الهلال.

وعبّر عدد كبير من المغردين على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن غضبهم من سلوك رونالدو، وطريقة تعامله مع صيحات جمهور الهلال الذي ظل يردد اسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وانتقدت الجماهير في تعليقاتها تصرف رونالدو، وطالبت بطرده من النصر، ومن السعودية.

وأكد مغردون على “تويتر” أن رونالدو كرّر ما قام به لاعب الاتحاد السعودي السابق حسن كيتا في 2008 عندما قرر اتحاد الكرة السعودي إلغاء عقده ومنع التعاقد معه مستقبلاً لأي فريق بسبب حركة غير أخلاقية مشابهة للتي قام بها رونالدو.

وشدّد مغردون على ضرورة التعامل مع النجم البرتغالي بنفس المبدأ وفسخ عقده وطرده من السعودية، مشيرين إلى أن لجنة الانضباط يجب أن تتعامل بحزم مع لاعب النصر.

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