رونالدو مهدد بالطرد من السعودية لهذا السبب
أصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهددا بفسخ عقده مع النصر السعودي، بسبب سلوك مشين وصادم، صدر عنه بعد الخسارة أمام الهلال.
وعبّر عدد كبير من المغردين على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن غضبهم من سلوك رونالدو، وطريقة تعامله مع صيحات جمهور الهلال الذي ظل يردد اسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وانتقدت الجماهير في تعليقاتها تصرف رونالدو، وطالبت بطرده من النصر، ومن السعودية.
ما قام به #رونالدو سلوك مشيّن يستوجب العقاب من قبل لجنة الانضباط..
كما يتوجب على المجتمع الرياضي نبذ هذا التصرف بما فيهم مشجعي نادي #النصر إن كانوا يعتقدونه قدوة لأبنائهم…
— نواف الكودري 🇸🇦 (@nawafalkodari) April 19, 2023
وأكد مغردون على “تويتر” أن رونالدو كرّر ما قام به لاعب الاتحاد السعودي السابق حسن كيتا في 2008 عندما قرر اتحاد الكرة السعودي إلغاء عقده ومنع التعاقد معه مستقبلاً لأي فريق بسبب حركة غير أخلاقية مشابهة للتي قام بها رونالدو.
اليس ماقام به سلوك فاضح
يستحق عليه هذا العقاب #رونالدو
لاعب معجب به كثير من اطفالنا ومراهقين
اذا لم يعاقب سنشاهد هذه الحركه كثيرا
🤮🤮😒😒
— ﮼النجلاء 💙 (@alnjlaaa2) April 19, 2023
وشدّد مغردون على ضرورة التعامل مع النجم البرتغالي بنفس المبدأ وفسخ عقده وطرده من السعودية، مشيرين إلى أن لجنة الانضباط يجب أن تتعامل بحزم مع لاعب النصر.