رونالدو مهدد بخسائر مالية كبيرة لهذا السبب

كشفت تقارير إعلامية، بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي، مهدد بخسائر مالية كبيرة.

ووضع قائد النصر السعودي كريستيانو رونالدو نفسه في ورطة قانونية، بعدما ارتدى خلال المباراة الودية أمام سلتا فيغو الإسباني، الاثنين الماضي، واقيا للساق يحمل علامة “أديداس”، الشركة المنافسة لـ”نايكي” التي ترعى النجم البرتغالي.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، بأن النجم البرتغالي رونالدو في ورطة قد تجعله يخسر تعاقده مع شركة ” نايكي” العالمية للملابس الرياضية.

رونالدو في ورطة بسبب “أديداس” في مباراة النصر السعودي وسيلتا فيغو (0-5)، وضع رونالدو نفسه في ورطة قانونية، بعدما ارتدى واقيًا للساق يحمل علامة “أديداس”، الشركة المنافسة لـ”نايكي” التي ترعى النجم البرتغالي. وظهر واقي الساق الخاص برونالدو أسفل جوربه الطويل، وبتدقيق النظر يمكن… pic.twitter.com/2F6andtLVq — Hasan Atieh | حسن عطيه (@HasanAtieh1) July 21, 2023

وأفادت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية أن بندا في عقد رونالدو مع “نايكي” يمنعه من ارتداء أي لباس من علامة رياضية منافسة، وبحال الإخلال بالاتفاق سيخسر مبلغا مالياً قيمته 170 مليون يورو.

وتمتد علاقة رونالدو مع الشركة الأميركية منذ 2003 باتفاقات وعقود باهظة الثمن استفاد منها النجم البرتغالي.

ووفق تقارير صحفية فإنه خلال عام 2016، أصبح رونالدو ثالث رياضي في تاريخ الشركة يحصل على عقد رعاية مدى الحياة بقيمة مليار دولار.