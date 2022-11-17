رونالدو: مونديال قطر سيكون الأفضل

قال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أن نسخة كأس العالم قطر 2022 ستكون الأفضل على الإطلاق.

وأكد رونالدو في مقابلة خص بها موقع “لايف سكور” إنه يعتقد أن مونديال قطر الذي سينطلق يوم الأحد المقبل سيكون الأفضل، وأن حلمه هو الوصول إلى نهائي البطولة.

وأضاف النجم البرتغالي: “الأمر سيكون مختلفاً ومثيرا للاهتمام وتحد جديد أن تقام البطولة في نهاية العام، والجميع في المنتخب البرتغالي متحمسون”.

وتابع كريستيانو رونالدو: “ليست لديه لأي مشكلة مع الطقس، كما أن اللاعبين المحترفين قادرون على التكيّف مع جميع الظروف”.

من جهة أخرى، قال رونالدو أن حلمه هو الوصول إلى المباراة النهائية لمونديال قطر وتتويج البرتغال باللقب لأول مرة”.

وكشف في هذا السياق أنه مازح زميله السابق في ريال مدريد والحالي في مانشستر يونايتد، كاسيميرو، بأن المباراة النهائية في قطر ستكون بين البرتغال والبرازيل.

وسيخوض منتخب البرتغال مبارياته في كأس العالم قطر 2022، ضمن المجموعة الثامنة، التي تضم كل من غانا وأوروغواي وكوريا الجنوبية.