رونالدو مُنزعج بِسبب “الخرفان”!

أبدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، انزعاجه من الماشية!

وكان رونالدو (36 سنة) قد انضمّ إلى فريق مانشستر يونايتد في الأيّام القليلة الماضية، لِمدّة موسمَين مع إمكانية إضافة عام آخر. قادما من نادي جوفانتوس الإيطالي.

واستقرّ رونالدو رفقة أسرته الصغيرة بِبيت يقع في الرّيف الإنجليزي، بعد انضمامه إلى فريق مانشستر يونايتد.

وتمرّ الماشية صباحا على مقربة من بيت رونالدو، فتُحدث جلبة، انزعج لها المهاجم البرتغالي. كما ذكرته أحدث تقارير الصحافة البريطانية.

ويبدو أن النجم كريستيانو رونالدو تعوّد على حياة الرّفاهية، وما عاد يتحمّل سماع ثغاء خروف يوقظه صباحا!