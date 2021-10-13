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رياضة

رونالدو وصديقته جورجينا قريبا في مراكش لافتتاح فندقه الجديد

سليم.ع
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رونالدو وصديقته جورجينا قريبا في مراكش لافتتاح فندقه الجديد
ح.م
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا

من المنتظر أن يسافر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا، مع نهاية الشهر الجاري، إلى مدينة مراكش المغربية لافتتاح فندقه الجديد.

وسيقوم نجم مانشستر يونايتد بتدشين فندقه الأول في القارة الإفريقية والذي يحمل إسم “بيستانا سي آر سيفن”، ويضم الفندق حسب موقع “شالونج”164 غرفة.

ويعد الفندق الفخم لرونالدو جزء من مركز للتسوق، الذي يحتوي على محلات للبيع بالتجزئة تعرض سلع لماركات عالمية في عالم الأزياء والعطور وكذا السيارات.

وكان من المقرر أن يفتتح رونالدو بمراكش عام 2020، لكن ظروف وباء “كورونا” حالت دون ذلك.

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