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رياضة

رونالدو يتبرع بإحدى جوائزه لأطفال فلسطين.. ما حقيقة المعلومة المتداولة؟

الشروق أونلاين
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رونالدو يتبرع بإحدى جوائزه لأطفال فلسطين.. ما حقيقة المعلومة المتداولة؟
ح.م
رونالدو رفقة جوائز الحذاء الذهبي

ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تشيد بكريستيانو رونالدو مدّعيةً بأنّه قام ببيع إحدى جوائز الحذاء الذهبي ليتبرّع بها لأطفال فلسطين فما حقيقة الأمر؟.

وتضمّ المنشورات صورةً لرونالدو وهو يحمل جائزة الحذاء الذهبيّ مرفقةً بتعليق جاء فيه “العالم لن ينسى من باع حذاءه الذهبيّ وتبرّع به لأطفال فلسطين”.

تنتشر هذه الادعاءات منذ سنوات على مواقع التواصل الاجتماعي حاصدة مئات آلاف التفاعلات.

رونالدو

وفاز رونالدو أربع مرات بجائزة الحذاء الذهبيّ في 2008 و2011 و2014 و2015 وعرضت هذه الجوائز جميعها في المعرض المخصّص له في مدينة ماديرا في البرتغال.

لكنّ رونالدو لم يقم ببيع أي حذاء ليتبرّع بأمواله للأطفال الفلسطينيين.

ونفى مصدر في المتحف صحّة ما يتردّد على مواقع التواصل، وقال لوكالة فرانس برس “لم يتبرّع رونالدو يوماً بأي من أحذيته الذهبيّة”.

وأضاف المصدر ردّاً على ما جاء في المنشورات “الجوائز الأربع معروضة في المتحف”.

وسبق أن ظهرت ادّعاءات مضلّلة تنسب إلى رونالدو التبرّع بمبالغ كبيرة لفلسطينيين أو التضامن مع مصوّر صحافي فلسطيني تحقّقت من زيفها خدمة تقصّي صحّة الأخبار في وكالة فرانس برس.

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