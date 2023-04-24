-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

رونالدو يتحوّل إلى مصور في تدريبات النصر

عمر سلامي
  • 306
  • 0
رونالدو يتحوّل إلى مصور في تدريبات النصر
ح.م
كريستيانو رونالدو

تحوّل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى مصور فوتوغرافي للحظات خلال تدريبات النصر السعودي، استعدادا لمواجهة الوحدة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

والتقط رونالدو صورا لمسلي آل معمر رئيس نادي النصر، والمدرب دينكو يليتشيتش، وعددا من زملائه في التدريبات.

ونشر حساب النادي السعودي على “تويتر” صورا لرونالدو وهو يلتقط الصور، كما أظهر نتائج تصوير رونالدو، وكتب: “الكاميرا بين يدي التاريخي رونالدو.. وهذه نتائج تصويره”.

ويواجه النصر نادي الوحدة، أمسية الاثنين، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على أن يلعب الفائز من المباراة في النهائي ضد الهلال الذي تجاوز الاتحاد بهدف دون رد.

مقالات ذات صلة
آخر أخبار بوداوي

آخر أخبار بوداوي

مدرب صن داونز يعلّق على الفوز المحقق أمام بلوزداد

مدرب صن داونز يعلّق على الفوز المحقق أمام بلوزداد

القيمة السوقية لمسجل هدفين أمام بلوزداد 46 مليار سنتيم

القيمة السوقية لمسجل هدفين أمام بلوزداد 46 مليار سنتيم

بِالفيديو: جديد الملعب العالمي بِالدويرة

بِالفيديو: جديد الملعب العالمي بِالدويرة

الألماني الذي يرغب في تمثيل ألوان “الخضر” يُسجّل

الألماني الذي يرغب في تمثيل ألوان “الخضر” يُسجّل

حكم جزائري يُشارك في مونديال الأواسط

حكم جزائري يُشارك في مونديال الأواسط

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد