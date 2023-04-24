رونالدو يتحوّل إلى مصور في تدريبات النصر

تحوّل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى مصور فوتوغرافي للحظات خلال تدريبات النصر السعودي، استعدادا لمواجهة الوحدة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

والتقط رونالدو صورا لمسلي آل معمر رئيس نادي النصر، والمدرب دينكو يليتشيتش، وعددا من زملائه في التدريبات.

ونشر حساب النادي السعودي على “تويتر” صورا لرونالدو وهو يلتقط الصور، كما أظهر نتائج تصوير رونالدو، وكتب: “الكاميرا بين يدي التاريخي رونالدو.. وهذه نتائج تصويره”.

ويواجه النصر نادي الوحدة، أمسية الاثنين، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على أن يلعب الفائز من المباراة في النهائي ضد الهلال الذي تجاوز الاتحاد بهدف دون رد.