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رياضة

رونالدو يتخلّى عن سيارته الفارهة بِسعر أقلّ لِهذا السبب

الشروق الرياضي
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رونالدو يتخلّى عن سيارته الفارهة بِسعر أقلّ لِهذا السبب
ح.م

قرّر نجم كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو بيع أحد سياراته الفارهة، كان قد اشتراها منذ أقلّ من عامَين.

ويتعلّق الأمر هنا بِالسيارة الرياضية “بوغاتي سينتوديتشي” فرنسية الصّنع.

وكانت شركة “بوغاتي” قد صنعت 10 سيارات تحمل التسمية المُشار إليها أعلاه، إحداها خصّيصا لِرونالدو. وذلك مقابل مبلغ مالي قيمته 9.5 مليون أورو.

ولكن مهاجم نادي النصر السعودي ارتأى بيعها بِسعر أقلّ، وبِالضّبط بِقيمة 8.6 مليون أورو.

ووفقا لِأحد تقارير الصحافة التركية، فإن الاستهلاك المُفرط للوقود دفع رونالدو إلى التخلّي عن هذه السيارة. وأضافت أن قائد منتخب البرتغال أبدى استعداده للتفاوض، في إشارة إلى إمكانية تخفيض المبلغ.

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