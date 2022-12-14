-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
9 قتلى و40 جريحا في انقلاب حافلة لنقل المسافرين بالمسيلة
رياضة

رونالدو يتدرب في مركز هذا النادي

الشروق الرياضي
  • 247
  • 0
رونالدو يتدرب في مركز هذا النادي
ح.م
رونالدو يُصرّ على أن يبقى مُتوهّجا!

لم يركن النّجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الرّاحة وعاد، الأربعاء، إلى أجواء التدريبات.

ومعلوم أن رونالدو لا ينتمي حاليا إلى أيّ نادٍ، كما أن مغامرته المونديالية بِقطر رفقة منتخب بلاده البرتغال انتهت.

وأجرى رونالدو حصّة مرانية على انفراد صباح الأربعاء، بِميدان التدريب “فالديبيباس” التابع لِنادي ريال مدريد الإسباني. كما ذكرته تقارير صحفية محلّية.

وسبق لِابن جزيرة ماديرا تمثيل ألوان الريال في فترة ما بين 2009 و2018.

ويُريد كريستيانو رونالدو (37 سنة) الاحتفاظ بِلياقته البدنية ومستواه الفني، على أمل الظفر بِعقد احترافي جديد في سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي المقبل.

مقالات ذات صلة
أسبقية جزائرية نوعية في مساندة فلسطين في المونديال

أسبقية جزائرية نوعية في مساندة فلسطين في المونديال

المنتخب المحلّي يتعادل

المنتخب المحلّي يتعادل

بسبب ركلة الجزاء.. مودريتش يهاجم الحكم الإيطالي

بسبب ركلة الجزاء.. مودريتش يهاجم الحكم الإيطالي

“الخضر” في حاجة إلى نجوم قدامى يسوّقون اسمه في المستوى العالي

“الخضر” في حاجة إلى نجوم قدامى يسوّقون اسمه في المستوى العالي

لماذا يتأخر بعض اللاعبين في ترسيم التحاقهم بـ “الخضر”؟

لماذا يتأخر بعض اللاعبين في ترسيم التحاقهم بـ “الخضر”؟

تجنيد 10 آلاف رجل أمن بِفرنسا عشية مباراة “الزّرق” والمغرب

تجنيد 10 آلاف رجل أمن بِفرنسا عشية مباراة “الزّرق” والمغرب

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد