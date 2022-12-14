رونالدو يتدرب في مركز هذا النادي

رونالدو يُصرّ على أن يبقى مُتوهّجا!

لم يركن النّجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الرّاحة وعاد، الأربعاء، إلى أجواء التدريبات.

ومعلوم أن رونالدو لا ينتمي حاليا إلى أيّ نادٍ، كما أن مغامرته المونديالية بِقطر رفقة منتخب بلاده البرتغال انتهت.

وأجرى رونالدو حصّة مرانية على انفراد صباح الأربعاء، بِميدان التدريب “فالديبيباس” التابع لِنادي ريال مدريد الإسباني. كما ذكرته تقارير صحفية محلّية.

وسبق لِابن جزيرة ماديرا تمثيل ألوان الريال في فترة ما بين 2009 و2018.

ويُريد كريستيانو رونالدو (37 سنة) الاحتفاظ بِلياقته البدنية ومستواه الفني، على أمل الظفر بِعقد احترافي جديد في سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي المقبل.