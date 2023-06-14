رونالدو يتغنى باحتفاله الشهير

أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن سعادته الكبيرة بانتشار احتفاله الشهير، بين اللاعبين في العالم.

واعتاد رونالدو في السنوات الأخيرة على الاحتفال بأهدافه من خلال القفز وفرد ذراعيه للخلف، وإطلاق صيحته الشهيرة “Si”.

وقال رونالدو، في تصريحات نقلها موقع “غول” العالمي: “يبدو أن الأمر تحوّل إلى ظاهرة عالمية، أكون سعيدا حين يقلد اللاعبون احتفالي”.

¿Cómo empezó la celebración del Siuu?@Cristiano “Comenzó en Estados Unidos cuando fuimos allí para la pretemporada con el #RealMadrid Marqué un gol contra el Chelsea e hice la celebración así. ¿Me preguntas por qué? No sé por qué hice eso. Fue natural”.#Ronaldo𓃵 #CR7𓃵 pic.twitter.com/3qNMnlsoBj — Elia Maria VL 𓃵 (@eliamvl1) June 7, 2023

وأضاف: “أرى أشخاصا عاديين وفيديوهات لرياضيين في ألعاب أخرى يحتفلون بهذه الطريقة، وكذلك الأطفال الصغار.. إنه أمر عظيم”.

وتابع: “كلمة “Si” تعني نعم بالبرتغالية، هي كلمة بسيطة للغاية، ولكن معناها قوي جدا”.

Primer Siiiimm! (‘Siuuu!’) | Cristiano Ronaldo (56′), Chelsea Vs Real Madrid (1-3), Final de la Guinness International Champions Cup 2013, Sun Life Stadium (Hard Rock Stadium/Joe Robbie Stadium), Miami FL, 7 de agosto de 2013 pic.twitter.com/eQUX50vcNJ — ovviman (@ovviman) June 7, 2023

وختم: “بدأت هذا الأمر عندما كنت في ريال مدريد، كنا في الولايات المتحدة، ولعبنا ضد تشيلسي ولا أعرف من أين أتى هذا الاحتفال”.