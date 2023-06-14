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رياضة

رونالدو يتغنى باحتفاله الشهير

عمر سلامي
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رونالدو يتغنى باحتفاله الشهير
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كريستيانو رونالدو

أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن سعادته الكبيرة بانتشار احتفاله الشهير، بين اللاعبين في العالم.

واعتاد رونالدو في السنوات الأخيرة على الاحتفال بأهدافه من خلال القفز وفرد ذراعيه للخلف، وإطلاق صيحته الشهيرة “Si”.

وقال رونالدو، في تصريحات نقلها موقع “غول” العالمي: “يبدو أن الأمر تحوّل إلى ظاهرة عالمية، أكون سعيدا حين يقلد اللاعبون احتفالي”.

وأضاف: “أرى أشخاصا عاديين وفيديوهات لرياضيين في ألعاب أخرى يحتفلون بهذه الطريقة، وكذلك الأطفال الصغار.. إنه أمر عظيم”.

وتابع: “كلمة “Si” تعني نعم بالبرتغالية، هي كلمة بسيطة للغاية، ولكن معناها قوي جدا”.

وختم: “بدأت هذا الأمر عندما كنت في ريال مدريد، كنا في الولايات المتحدة، ولعبنا ضد تشيلسي ولا أعرف من أين أتى هذا الاحتفال”.

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