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رياضة

رونالدو يتفوق على مبابي وكين ويحصد جائزة جديدة

عمر سلامي
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رونالدو يتفوق على مبابي وكين ويحصد جائزة جديدة
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كريستيانو رونالدو

تفوق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على الفرنسي كيليان مبابي ، والإنجليزي هاري كين، وإيرلينغ هالاند، ونال جائزة أفضل هداف أوروبي عن العام الماضي 2023.

وأعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء “IFFHS” الذي يقدم الجائزة تتويج كريستيانو رونالدو بها بعد نيله صدارة هدافي عام 2023 متخطيا الثلاثي كين ومبابي وهالاند.

وقال الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء إن كريستيانو رونالدو سجل في عام 2023 مع ناديه النصر ومنتخب بلاده البرتغال 54 هدفا، خلال 59 مباراة، ما جعله أكثر لاعب أوروبي يسجل أهدافًا في العام المنصرم.

وجاء كيليان مبابي في لمركز الثاني برصيد 52 هدفا في 53 مباراة، واحتل المركز الثالث الإنجليزي هاري كين لاعب بايرن ميونخ برصيد 52 هدفًا في 57 مباراة، أما هالاند فجاء بالمركز الرابع برصيد 50 هدفًا في 60 مباراة.

وأشار “IFFHS” إلى أن كريستيانو رونالدو تخطى أفضل حصيلة أهداف له خلال عام واحد منذ العام 2017، عندما كان لاعبا لريال مدريد الإسباني، وسجل حينها 53 هدفا.

وأفضل سجل تهديفي للنجم البرتغالي كان في عام 2013 حينما سجل 69 هدفًا مع ريال مدريد.

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