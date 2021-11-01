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رياضة

رونالدو يتفوق على مشاهير “هوليود” في عائدات “إنستغرام”

سليم.ع
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رونالدو يتفوق على مشاهير “هوليود” في عائدات “إنستغرام”
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النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو

تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائمة أصدرها موقع “هوبر إتش كيو”، للمشاهير الأعلى أجرا من أغنياء “إنستغرام” في سنة 2021 .

وأطاح كريستيانو رونالدو بعدة مشاهير، وفق قائمة الموقع المتخصص في تخطيط وجدولة المنشورات والتدوينات على “إنستغرام”، وفي مقدمتهم الممثل دوين جونسون المعروف بـ “الصخرة”.

وتصدر النجم البرتغالي قائمة أغنياء “إنستغرام” وفقا لكلمنشور مدفوع الأجر، بـ1.6 مليون دولار، وحلّ الممثل دوين جونسون ثانيا بـ1.523 مليون دولار.

وجاءت المغنية الأميركية أريانا غراندي في المركز الثالث بـ 1.510 مليون دولار، وفي المركز الرابع نجمة التلفزيون كايلي جينر بـ 1.494 مليون دولار،أما المركز الخامس فقد عاد إلى الممثلة والمغنية سيلينا غوميز بـ 1.468 مليون دولار.

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