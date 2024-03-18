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رياضة

رونالدو يتلقى دعوة لدخول الإسلام في رمضان

الشروق الرياضي
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رونالدو يتلقى دعوة لدخول الإسلام في رمضان

تلقى البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر السعودي دعوة لدخول الدين الإسلامي، وذلك خلال شهر رمضان المبارك. وخلال ظهوره بملابس الإحرام، حيث قام بعمل عمرة خلال شهر رمضان المبارك، كشف وليد عبد الله حارس النصر عن أمنية له بشأن الدون.

وقال وليد عبد الله في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حين سئل عن الدون: “إن شاء الله يدخل الإسلام”.

ويعتبر وليد عبد الله من اللاعبين المقربين إلى النجم البرتغالي داخل صفوف النصر، وذلك، حسب تقارير صحفية.

وحسب الكثير من المتابعين، فإن رونالدو يحترم كثيرا الدين الإسلامي والعادات والثقافة السعودية.

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