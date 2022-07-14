رونالدو يتلقى عرضا خياليا من أحد الأندية السعودية

تلقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد عرضاً خيالياً من أحد الأندية السعودية للانضمام إلى صفوفه.

وبحسب شبكة “CNN” النسخة البرتغالية، فإن ناديًا سعوديًا عرض 250 مليون أورو على رونالدو هذا الصيف، لإقناعه بالانتقال إلى اللعب في الدوري السعودي.

وأشارت الشبكة إلى أن النادي السعودي سيمنح 30 مليون أورو لمانشستر يونايتد، بالإضافة إلى 20 مليونًا للوسطاء، بينما سيحصل ماديرا على راتب سنوي يبلغ 125 مليون يورو لمدة موسمين.

كما ذكرت صحيفة ديلي إكسبريس نقلاً عن مصادر برتغالية أن أحد الأندية السعودية الذي لم يتم الكشف عن هيته تقدم بعرض ضخم للنجم البرتغالي صاحب 37 عاماً، لإقناعه بالانضمام إلى صفوفه هذا الصيف.

وتضمن العرض راتباً سنوياً يتجاوز 100 مليون جنيه إسترليني، وبمجموع 210 مليون على طول مدة العقد الذي يمتد لعامين. بينما ستبلغ قيمة الصفقة 30 مليون، وهذا أكبر من المبلغ الذي دفعه مانشستر يونايتد لشراء الدون من جوفنتوس.