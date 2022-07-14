رونالدو يتلقى عرضا خياليا من أحد الأندية السعودية
تلقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد عرضاً خيالياً من أحد الأندية السعودية للانضمام إلى صفوفه.
وبحسب شبكة “CNN” النسخة البرتغالية، فإن ناديًا سعوديًا عرض 250 مليون أورو على رونالدو هذا الصيف، لإقناعه بالانتقال إلى اللعب في الدوري السعودي.
وأشارت الشبكة إلى أن النادي السعودي سيمنح 30 مليون أورو لمانشستر يونايتد، بالإضافة إلى 20 مليونًا للوسطاء، بينما سيحصل ماديرا على راتب سنوي يبلغ 125 مليون يورو لمدة موسمين.
بحسب CNN البرتغالية | عرض خيالي لكريستيانو رونالدو من آحد الأندية السعودية بــ 300 مليون يورو 💶 pic.twitter.com/YaRtJppKfY
— Yallakora (@Yallakoranow) July 13, 2022
كما ذكرت صحيفة ديلي إكسبريس نقلاً عن مصادر برتغالية أن أحد الأندية السعودية الذي لم يتم الكشف عن هيته تقدم بعرض ضخم للنجم البرتغالي صاحب 37 عاماً، لإقناعه بالانضمام إلى صفوفه هذا الصيف.
A Saudi Arabian club have made an offer for Cristiano Ronaldo. #mufc would receive €30 million, €125 million a year, for two years, with €20 million going to intermediaries. [TVI and CNN Portugal]
— The United Stand (@UnitedStandMUFC) July 13, 2022
وتضمن العرض راتباً سنوياً يتجاوز 100 مليون جنيه إسترليني، وبمجموع 210 مليون على طول مدة العقد الذي يمتد لعامين. بينما ستبلغ قيمة الصفقة 30 مليون، وهذا أكبر من المبلغ الذي دفعه مانشستر يونايتد لشراء الدون من جوفنتوس.