رونالدو يتّخذ هذا القرار

اتّخذ نجم كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو مساء الخميس، قرارا رياضيا هامّا.

ويرتبط المهاجم رونالدو (38 سنة) مع نادي النّصر السعودي بِعقدٍ، بدأت مدّته في جانفي الماضي وتنقضي في صيف 2025.

وقال رونالدو إنّه باقٍ في النّصر، ولن يُغيّر الوجهة في سوق الانتقالات الصيفية 2023.

وأضاف في مقابلة إعلامية أدلى بها للقناة الإلكترونية لِنادي النّصر، إنّه يستمتع بِتجربته الرياضية السعودية. لكنّه تأسّف لِكونه لم يستطع إسعاد جماهير الفريق بِلقب أو كأس، والتزم بِأنه لن يدخّر جهدا لِبلوغ هذه الغاية في الموسم القادم.

وكان موسم فريق النصر قد انتهى سهرة الأربعاء، بِخوض مواجهة الزّائر نادي الفتح، لِحساب الجولة الـ 30 والأخيرة من عمر البطولة السعودية.

وتموقع فريق النّصر ثانيا في لائحة الترتيب، مُتخلّفا بِفارق 5 نقاط عن الرّائد والبطل نادي الاتحاد.

وخاض رونالدو 16 مباراة مع فريق النصر في البطولة السعودية، وسجّل 14 هدفا.