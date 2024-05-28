رونالدو يحطم رقم المغربي حمد الله في الدوري السعودي (فيديو)

رفع قائد النصر السعودي كريستيانو رونالدو رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 35 هدفا، في صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي، بفارق سبعة أهداف عن مهاجم الهلال ألكسندر ميتروفيتش.

وحقق النجم البرتغالي إنجازين تاريخيين بعدما قاد فريقه النصر للفوز على ضيفه اتحاد جدة بنتيجة 4-2، في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي، حيث سجل رونالدو الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 45 و69.

صارووخ النصر دمّر . . وفي الشباك تفجّر 🔥

من أين للخصوم مفرّ ؟ من هذا الدووون!

من أين للمدافعين مهرب .. إذا غضب؟

من أين لبقية الأندية بلاعب كـ #رونالدو 🐐 ؟” سعدت بالتعليق على أحد أروع قمم الموسم

وللدون بتكسير الرقم القياسي ٣٥ هدف 💛💙#النصر_الاتحاد

pic.twitter.com/fU6qQSNny3 — مشاري القرني 🇸🇦 (@1MshariGarni) May 27, 2024

ونجح رونالدو في إحراز أعلى رصيد تهديفي للاعب في موسم واحد منذ بداية دوري المحترفين السعودي في موسم 2008-2009.

وتجاوز النجم البرتغالي الرقم القياسي السابق الذي سجله المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله بـ 34 هدفا في موسم 2018-2019 بقميص النصر.

كما أصبح رونالدو أيضا أول لاعب في تاريخ كرة القدم يحقق جائزة هداف الدوري في أربعة دوريات مختلفة.

I don’t follow the records, the records follow me. 🇸🇦 pic.twitter.com/rqywmmTfZD — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 27, 2024

وتوج “الدون” هدافا مع ريال مدريد الإسباني في العديد من المناسبات، وجوفنتوس الإيطالي، وكذلك مع مانشستر يونايتد الإنجليزي وأخيرا نادي النصر.

رونالدو أمام فرصة تحقيق رقم تاريخي في الدوري السعودي

يحتاج نجم النصر السعودي، كريستيانو رونالدو لهدف أو هدفين، من أجل تحقيق رقم تاريخي في الدوري السعودي.

ويستعد نادي النصر لمواجهة نظيره الاتحاد، الاثنين، على ملعب ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

ويهدف رونالدو في هذه المباراة الأخيرة لتحقيق رقم تاريخي، وهو تحطيم الرقم القياسي لأكثر لاعب تسجيلا للأهداف خلال موسم واحد من الدوري السعودي للمحترفين روشن.

مباراة #النصر و #الاتحاد غداً هي مباراة المتعة :

١/ كريستيانو رونالدو يبحث عن كسر الرقم التاريخي للاعب عبدالرزاق حمدالله لو سجل هدفيْن،

٢/ لو فاز الاتحاد وخسر التعاون من الاتفاق معناته سيحقق المركز الرابع وهو بكل هذه الظروف طوال الموسم،

هي المباراة المنتظرة 👇🏻 https://t.co/FFzQpM5IzN — عماد السالمي (@Emalsalmi) May 26, 2024

ويتصدر النجم البرتغالي ترتيب هدافي النسخة الحالية من الدوري السعودي برصيد 33 هدفا، ويحتاج لهدف واحد فقط من أجل معادلة رقم المغربي عبد الرزاق حمد الله، ولهدفين ليصبح اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف خلال موسم واحد.

ويملك مهاجم الاتحاد، المغربي عبد الرزاق حمد الله الرقم القياسي، حيث فاز بجائزة هداف الدوري السعودي برصيد 34 هدفًا في موسم 2018-2019.