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رياضة

رونالدو يحقق أمنية طفل ياباني قبل ودية النصر وباريس سان جيرمان ( فيديو)

عمر سلامي
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رونالدو يحقق أمنية طفل ياباني قبل ودية النصر وباريس سان جيرمان ( فيديو)
ح.م
كريستيانو رونالدو

حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أمنية طفل ياباني، قبل المباراة الودية التي جمعت بين النصر السعودي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وأظهرت لقطات مصورة طلب أحد الأطفال من النجم البرتغالي التوقيع على قميصه خلال تواجدهما في ممر دخول ملعب “يانمار ناغاي”، باليابان، ليستجيب له رونالدو.

وأثارت هذه اللقطات تفاعلا كبيرا على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ونشر نادي النصر السعودي مقطع الفيديو  وأرفقه بعبارة: “طفل يلتقي التاريخ”.

وشارك كريستيانو رونالدو في مباراة النصر مع النادي الباريسي التي انتهت بالتعادل السلبي.

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