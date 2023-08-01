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رياضة

 رونالدو يحقق انجازا جديدا في مباراة الاتحاد المنستيري

عمر سلامي
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 رونالدو يحقق انجازا جديدا في مباراة الاتحاد المنستيري
ح.م
كريستيانو رونالدو

حقق نجم نادي النصر السعودي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، رقما قياسيا بالأهداف التي سجلها برأسه في المباريات الرسمية، محطما الرقم السابق للألماني غيرد مولر.

وسجل رونالدو الهدف الثاني لفريقه بضربة رأسية، في مباراة النصر مع الاتحاد المنستيري التونسي، التي انتهت لصالح الأول بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العرب للأندية.

وبهذه الرأسية وصل البرتغالي إلى 145 هدفا مسجلا بالرأس في المباريات الرسمية، محطما رقما قياسيا كان يمتلكه النجم الألماني غيرد مولر.

وتجاوز رونالدو، المهاجم السابق للمنتخب الألماني غيرد مولر، الذي سجل 144 هدفا برأسه، ويأتي في المركز الثالث الإسباني كارلوس سانتيانا 125 هدف.

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