رونالدو يحقق رقما تاريخيا في الدوري السعودي

تمكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من الوصول إلى 11 هدفا بألوان النصر خلال 9 مباريات، خاضها مع النادي.

ونجح كريستيانو في تسجيل هدف التقدم لفريقه أمام العدالة، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري المحلي.

وسجل كريستيانو هدفه الـ10 في منافسات الدوري، من خلال ركلة جزاء عند الدقيقة 40 من عمر المباراة، ليصبح بذلك أسرع لاعب يصل لهذا العدد من الأهداف في تاريخ دوري المحترفين.

وهز رونالدو الشباك للمرة الثانية في ذات المباراة بالدقيقة 66، والتي انتهت بنتيجة 5-0، ليرفع بذلك رصيده إلى 11 هدفا.

واحتاج رونالدو 9 مباريات للوصول لرصيد 11 هدفا، ويحتل المركز الخامس في ترتيب هدافي الدوري السعودي، الذي يتصدره مهاجم الهلال النيجري إيغالو بـ16 هدفا.

وهذه هي الثنائية الثالثة لرونالدو في آخر 3 مباريات، بواقع 2 مع المنتخب البرتغالي بتصفيات يورو 2024، إلى جانب واحدة في الدوري السعودي.