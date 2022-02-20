رونالدو يخطط للمغادرة و”اليونايتد” يرحب ..

أكدت تقارير إعلامية إنجليزية، أن النجم كريسيانو رونالدو، يخطط لمغادرة مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي المقبل..

وأكدت كل من صحيفتي “ذا صن” و “ديلي ميرور” البريطانيتين، أن كريستيانو، يريد مغادرة النادي الإنجليزي في الصائفة المقبلة، في حال لم يتأهل اليونايتد إلى دوري أبطال أوروبا.

وأضافت “ديلي ميرور”، أن مانشستر يونايتد يرحب بمغادرة النجم البرتغالي، قبل أن تضيف، بأن هناك إجماع داخل إدارة “اليونايتد” بأن التعاقد مع رونالدو كان خطأ ارتكب بسبب أمور تسويقية، بالإضافة إلى منعه من الانضمام لمانشستر سيتي.

وأشارت ذات الصحيفة، إلى أن رونالدو يأمل ألا يغير مسؤولو “اليونايتد” رأيهم بشأن رحيله، لأنه لا يوجد بند في عقده يسمح له بالمغادرة إذا لم يتأهل الفريق إلى دوري الأبطال.