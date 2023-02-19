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رياضة

رونالدو يدعم مقتنياته بساعة فاخرة

عمر سلامي
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رونالدو يدعم مقتنياته بساعة فاخرة
ح.م
كريستيانو رونالدو يرتدي ساعته الفاخرة الجديدة

كشفت صحيفة “ماركا” الاسبانية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي، أضاف لمجموعة مقتنياته الشخصية ساعة جديدة تبلغ قيمتها أكثر من 130 ألف يورو.

وقالت الصحيفة الإسبانية أن الساعة الجديدة من علامة “رولكس”، مصنوعة من الذهب، ومغطاة بالياقوت الأزرق.

وأضافت أن رونالدو ظهر مؤخرًا، في السعودية يرتدي ساعة ثمنها حوالي 780 ألف يورو، قبل أن يطل الآن بساعة جديدة، لكن ثمنها أقل بكثير.

وتابعت “ماركا”: “تم الحديث كثيرا عن الساعة الأولى، من ماركة “Jacob & Co”، ولكن لا ينبغي تجاهل ساعة رولكس الجديدة المصنوعة من الذهب والمغطاة بالياقوت الأزرق”.

ويعتبر رونالدو أحد المشاهير الذي يجمعون القطع الثمينة في مختلف المجالات، ساعات، وسيارات، وملابس وغيرها، وظهر ذلك من خلال مسيرته.
ويُعرف عن رونالدو أنه جامع ساعات مشهور، وشُوهد في مناسبات أخرى يستخدم قطعًا من أفضل العلامات التجارية ذات الثمن المرتفع للغاية، حيث إرتدى في 2020 ساعة من ماركة سويسرية، تبلغ قيمتها 420 ألف يورو.

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