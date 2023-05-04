رونالدو يرد على الشائعات باللغة العربية

رد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي باللغة العربية على شائعات رحيله عن النصر السعودي، خلال الصيف المقبل.

ونشر كريستيانو رونالدو عبر حسابه على “تويتر” صورة له من تدريبات النصر، وكتب عليها باللغة العربية: “أنا عالمي”.

وزعمت العديد من التقارير في الفترة الأخيرة أن كريستيانو رونالدو يرغب في مغادرة النصر خلال الصيف المقبل.

ويرتبط النجم البرتغالي بعقد مع النصر السعودي حتى صيف 2025.