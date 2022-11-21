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رياضة

رونالدو يرشح ثلاثة منتخبات للتتويج بمونديال قطر

عمر سلامي
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رونالدو يرشح ثلاثة منتخبات للتتويج بمونديال قطر
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كريستيانو رونالدو

رشح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ثلاثة منتخبات للتتويج ببطولة كأس العالم قطر 2022، ولم يستبعد منتخب بلاده الذي قال بأنه قادر على تحقيق المفاجأة في البطولة.

وقال رونالدو، في مؤتمر صحفي صبيحة الاثنين، قبل مشاركته فى تدريبات منتخب بلاده: ” البرازيل والأرجنتين وفرنسا لديهم الفرصة الأكبر في التتويج”.

وأضاف النجم البرتغالي: “إسبانيا وألمانيا يتم التحدث عنهما كثيرا لكننا أظهرنا في 2016 أن بإمكاننا مفاجأة الجميع والفوز.

وعن حظوظ البرتغال في التتويج قال رونالدو: ” الناس تعرفني وتعرف ما أؤمن به، نعم مؤمن بقدرتنا على الفوز بكأس العالم”.

وتابع النجم البرتغالي: ” علينا التفكير في مباراة غانا والتقدم بهدوء، وإذا كنا الفريق الأفضل فسنصل إلى النهائي”.

وتحدث كريستيانو رونالدو عن الإعلان مع ميسي، “لقد كان إعلانا أريد تصويره منذ مدة طويلة، الحياة مثل الشطرنج، إنه المونديال الخامس لي وأنا متفائل”.

وتستهل البرتغال مشوارها في المونديال بمواجهة غانا، الخميس المقبل، ضمن المجموعة الثامنة التي تضم أيضا كوريا الجنوبية وأوروغواي.

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