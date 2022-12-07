رونالدو يرّد لأول مرة على أنباء انتقاله إلى النصر السعودي

نفى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأنباء التي أكدت اتفاقه مع النصر السعودي، تحسبا للانضمام إليه في جانفي المقبل.

وأكدت صحف برتغالية أنه أثناء مغادرة رونالدو لـ”استاد لوسيل”، بعد مباراة البرتغال وسويسرا، سأله الصحفيون عن حقيقة انتقاله للنادي السعودي، فرد : “لا، هذا ليس صحيحًا”.

ويتفق تصريح رونالدو مع ما أكده الصحفي البريطاني الشهير بيرس مورغان، أحد الأصدقاء المقربين للدون، إذ نفى اتفاق اللاعب مع النصر، وأوضح أن هناك عدة أندية أوروبية ترغب في الظفر به.

وكانت صحيفة “ماركا” الإسبانية قد أكدت مؤخرا توصل النجم البرتغالي إلى اتفاق نهائي مع النصر السعودي، كما أضافت أن اللاعب سيلتحق بالنصر في جانفي المقبل.

ويشارك رونالدو حاليا مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم بقطر.

صحيفة ماركا: رونالدو سيلعب مع النصر السعودي ابتداء من جانفي

ويوم 5 ديسبمر 2022، أعلنت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن إتمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اتفاقه مع النصر السعودي للانتقال إلى صفوفه بداية من جانفي 2023.

وقالت الصحيفة الإسبانية، عبر صفحتها الرسمية، على “تويتر” “سيلعب كريستيانو رونالدو مع النصر ابتداء من الفاتح جانفي، والعقد الذي يجمع اللاعب البرتغالي مع الفريق السعودى موسمين ونصف”.

وأضافت الصحيفة، أن راتب رونالدو سيكون 200 مليون يورو في الموسم، وسيجعله أعلى رياضي راتبا في العالم”.

وأنهى رونالدو علاقته بمانشستر يونايتد قبل يومين من بدء مشاركته في مونديال قطر، ليضرع في التفاوض مع النصر السعودي، الذي كان أكثر رغبة في ضمه.