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رياضة

رونالدو يستعد لتحقيق إنجاز غائب منذ 8 سنوات

عمر سلامي
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رونالدو يستعد لتحقيق إنجاز غائب منذ 8 سنوات
ح.م
كريستيانو رونالدو

سيكون النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أمام فرصة ذهبية لاستعادة عرشه كأفضل هداف للعالم في عام واحد، والغائب عنه منذ 8 سنوات.

وسجل كريستيانو رونالدو، مع فريق النصر خلال الفوز المحق بثلاثية أمام الاتفاق، أمسية الجمعة.

وعزز رونالدو مكانته كأفضل هداف في الدوري السعودي، برصيد 17 هدفا، وبفارق هدف عن الصربي ألكسندر ميتروفيتش نجم الهلال.

كما رفع النجم البرتغالي رصيده من الأهداف في سنة 2023، إلى 51 هدفا، ليتجاوز النرويجي إيرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويتبقى أمام رونالدو هدف واحد ليتساوى مع الإنجليزي هاري كين والفرنسي كيليان مبابي اللذين أكملا العام الحالي بتسجيل 52 هدفا.

وفي حالة تسجيل كريستيانو رونالدو هدفين في المباراتين القادمتين مع النصر، فسيرفع رصيده إلى 53 هدفا، وينفرد بصدارة الهدافين على مستوى العالم في عام 2023، أما إذا سجل هدفا واحدا فسيتقاسم هذا الإنجاز مع هاري كين ومبابي.

وتمكن رونالدو من تحقيق لقب هداف العالم خلال 4 مناسبات سابقة، وذلك بقميص ناديه السابق ريال مدريد الإسباني، خلال أعوام: 2011 (60 هدفا)، 2013 (69 هدفا)، 2014 ( هدفا61)، 2015 (57 هدفا).

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