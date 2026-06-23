رونالدو يستفيق ويُمضى ثنائية

قاد النجم كريستيانو رونالدو منتخبه الوطني البرتغالي مساء الثلاثاء، إلى تحقيق فوز ثقيل (5-0) على فريق أوزباكستان.

ولُعبت هذه المباراة بِمدينة هيوستن الأمريكية، لِحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لِكأس العالم 2026.

وسجّل خماسية البرتغال كلّ من: المهاجم رونالدو في الدقيقتَين الـ 6 والـ 39، والمدافع نونو مينديز في الدقيقة الـ 17، والمدافع الأوزبكي عبد القادر خوسانوف ضد مرماه في الدقيقة الـ 60، ولاعب الخط الأمامي رافائيل لياو في الدقيقة الـ 87 (بعد 4 دقائق فقط من دخوله بديلا).

واستعاد رونالدو حسّ التهديف، بعد “صيام” في المقابلات السبع الأخيرة لِمنتخب البرتغال.

وعن نفس الفوج الـ 11، تتبارى الكونغو الديموقراطية مع منتخب كولومبيا فجر الأربعاء.

وقل ذلك، تشكّلت لائحة الترتيب كالتّالي:

1- البرتغال 4ن

2- كولومبيا 3ن (ناقص مباراة)

3- الكونغو الديموقراطية 1ن (ناقص مباراة)

4- أوزباكستان 0ن (ناقص مباراة)

وتنصّ لوائح المونديال على تنظيم ثلاث جولات، تُسفر عن تأهّل الرائد والوصيف إلى الدور الـ 16. ويُمكن لِثالث الترتيب أن يُرافقهما إذا حاز أحسن مركز ثالث، علما أن “الفيفا” رصدت 8 بطاقات لـ 12 منتخبا.