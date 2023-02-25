رونالدو يصنع الحدث بعد لجوئه إلى الحجامة

صنع النجم البرتغالي كريستيانو الحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد صوره الأخيرة، والتي تبيّن لجوئه إلى الحجامة.

وأصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر السعودي حديث مواقع التواصل، بعدما ظهر خلال التدريبات الجماعية لفريقه أمسية، الجمعة، وعلى قدميه علامة استخدامه للحجامة.

ولفتت العلامات انتباه عدد من المشجعين، الذين أشاروا إلى احتمالية تداوي رونالدو بالحجامة.

وظهر رونالدو وفوق ركبتي قدميه علامات الحجامة، لتنتشر تلك الصورة بشكل كبير، وجميعها تؤكد خضوع النجم البرتغالي لجلسات العلاج بالحجامة.