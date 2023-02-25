-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
أحوال الطقس: أمطار غزيرة ورياح قوية في هذه الولايات
رياضة

رونالدو يصنع الحدث بعد لجوئه إلى الحجامة

عمر سلامي
  • 664
  • 0
رونالدو يصنع الحدث بعد لجوئه إلى الحجامة
ح.م
كريستيانو رونالدو

صنع النجم البرتغالي كريستيانو الحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد صوره الأخيرة، والتي تبيّن لجوئه إلى الحجامة.

وأصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر السعودي حديث مواقع التواصل، بعدما ظهر خلال التدريبات الجماعية لفريقه أمسية، الجمعة، وعلى قدميه علامة استخدامه للحجامة.

ولفتت العلامات انتباه عدد من المشجعين، الذين أشاروا إلى احتمالية تداوي رونالدو بالحجامة.

وظهر رونالدو وفوق ركبتي قدميه علامات الحجامة، لتنتشر تلك الصورة بشكل كبير، وجميعها تؤكد خضوع النجم البرتغالي لجلسات العلاج بالحجامة.

مقالات ذات صلة
نصر حسين داي ورائد القبة واتحاد الحراش بحاجة إلى إنعاش؟

نصر حسين داي ورائد القبة واتحاد الحراش بحاجة إلى إنعاش؟

هذا ما يخيف مدرب شبيبة القبائل قبل مواجهة فيتا كلوب

هذا ما يخيف مدرب شبيبة القبائل قبل مواجهة فيتا كلوب

“لم نجلب رونالدو لِأنّنا نُريد لاعبا وليس نجما في مواقع التواصل”!

“لم نجلب رونالدو لِأنّنا نُريد لاعبا وليس نجما في مواقع التواصل”!

محرز المتألق يدافع عن هالاند الغائب

محرز المتألق يدافع عن هالاند الغائب

بوقرة في طريقه لخوض تجربة أخرى بعيدا عن الخضر

بوقرة في طريقه لخوض تجربة أخرى بعيدا عن الخضر

زميل سابق لِمحرز: أستشير طبيبا نفسيا لِانتشالي من البئر

زميل سابق لِمحرز: أستشير طبيبا نفسيا لِانتشالي من البئر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد