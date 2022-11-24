-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

رونالدو يصنع الحدث قبيل انطلاق مواجهة البرتغال وغانا

الشروق الرياضي
  • 1120
  • 0
رونالدو يصنع الحدث قبيل انطلاق مواجهة البرتغال وغانا
ح.م
رونالدو يبكي!

عاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لِيصنع الحدث، ليس بِأهدافه أو فسخ العقد مع ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي، وإنّما بِأسلوب آخر.

ويحمل المهاجم رونالدو شارة قائد منتخب البرتغال، الذي يُواجه في هذه اللّحظات (مساء الخميس) فريق غانا، بِرسم الجولة الأولى من دور المجموعات لِمنافسة كأس العالم 2022 بِقطر.

واغرورقت عينا رونالدو بِالدموع عند عزف النشيد البرتغالي، قبيل انطلاق مواجهة غانا. وهو أمر فسّره بعضهم بِتأثّر المهاجم البرتغالي نفسيا بِما حدث له مُؤخّرا، بعد خلافات حادّة بينه وبين إدارة ناديه مانشستر يونايتد ومدرب الفريق، وفسخه العقد.

وأثناء إجراء المباراة، راح رونالدو يستعرض لياقته البدنية العالية، حيث أظهرته صور التلفزيون يقوم بِارتقاء “خرافي” بعد تمريرة هوائية للكرة.

مقالات ذات صلة
تصرّف غريب مِن لاعبي منتخب ألمانيا

تصرّف غريب مِن لاعبي منتخب ألمانيا

لهذا السبب زاد الوقت بدل الضائع في مونديال قطر بشكل غير مسبوق

لهذا السبب زاد الوقت بدل الضائع في مونديال قطر بشكل غير مسبوق

فارس مُقبِل على ثالث إعارة

فارس مُقبِل على ثالث إعارة

رسالة تحفيز من روماريو إلى نيمار مع انطلاق المونديال

رسالة تحفيز من روماريو إلى نيمار مع انطلاق المونديال

ميلان يدخل المفاوضات الأخيرة مع بن ناصر ونحو إعارة عدلي

ميلان يدخل المفاوضات الأخيرة مع بن ناصر ونحو إعارة عدلي

دورتموند ينتظر الميركاتو الصيفي لضم بن سبعيني

دورتموند ينتظر الميركاتو الصيفي لضم بن سبعيني

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد