رونالدو يصنع الحدث قبيل انطلاق مواجهة البرتغال وغانا

عاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لِيصنع الحدث، ليس بِأهدافه أو فسخ العقد مع ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي، وإنّما بِأسلوب آخر.

ويحمل المهاجم رونالدو شارة قائد منتخب البرتغال، الذي يُواجه في هذه اللّحظات (مساء الخميس) فريق غانا، بِرسم الجولة الأولى من دور المجموعات لِمنافسة كأس العالم 2022 بِقطر.

واغرورقت عينا رونالدو بِالدموع عند عزف النشيد البرتغالي، قبيل انطلاق مواجهة غانا. وهو أمر فسّره بعضهم بِتأثّر المهاجم البرتغالي نفسيا بِما حدث له مُؤخّرا، بعد خلافات حادّة بينه وبين إدارة ناديه مانشستر يونايتد ومدرب الفريق، وفسخه العقد.

وأثناء إجراء المباراة، راح رونالدو يستعرض لياقته البدنية العالية، حيث أظهرته صور التلفزيون يقوم بِارتقاء “خرافي” بعد تمريرة هوائية للكرة.