رونالدو يعادل الرقم القياسي لهدافي تصفيات كأس العالم

الشروق أونلاين
رونالدو يعادل الرقم القياسي لهدافي تصفيات كأس العالم
ح.م
كريستيانو رونالدو

تمكن البرتغالي كريستيانو رونالدو أمسية الثلاثاء من معادلة الرقم القياسي لهدافي تصفيات المونديال.

وأحرز رونالدو الهدف الأول لمنتخب بلاده في مواجهة المجر، وجاء الهدف من ركلة جزاء في د 58، من اللقاء الذي انتهى لصالح البرتغال بثلاثة أهداف لهدفين.

وبهذا الهدف وصل النجم البرتغالي إلى هدفه الـ39 خلال المباريات المؤهلة إلى تصفيات كأس العالم، ليصبح الهداف التاريخي لتصفيات المونديال، بالتساوي مع اللاعب الغواتيمالي كارلوس رويز.

ورفع  كريستيانو رونالدو رصيده إلى 141 هدفا دوليا، و943 هدفا خلال مسيرته حتى الآن.

