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رياضة

رونالدو يعرض قصره في مدريد للإيجار

عمر سلامي
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رونالدو يعرض قصره في مدريد للإيجار
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قصر رونالدو في مدريد

قرّر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي لكرة القدم، عرض قصره في العاصمة الإسبانية مدريد للإيجار.

واشترى رونالدو فور انضمامه إلى صفوف ريال مدريد صيف 2009، قادما من مانشستر يونايتد، قصرا فخما في العاصمة مدريد، بقيمة 4.8 مليون جنيه إسترليني، للعيش فيه.
ويقع قصر رونالدو في حي “لا فينكا” الراقي والذي يعتبر سكن الصفوة في العاصمة الإسبانية، والذي صممه المعماري الشهير خواكين توريس، ويتكون البيت من 7 غرف نوم و9 حمامات وحمامي سباحة، داخلي وخارجي، صالة ألعاب رياضية اعتاد “الدون” على مدار سنوات أن يتدرب فيهما.
وأشارت صحيفة “ذا صن” البريطانية، في تقرير لها نقلا عن “موندو ديبورتيفو” الإسبانية إلى أن رونالدو عرض القصر للبيع مقابل 8 آلاف و8 جنيهات إسترليني في الشهر.

وظهر قصر رونالدو مؤخرا في فيلم “أنا جورجينا” الوثائقي الذي تحدثت فيه عارضة الأزياء الأرجنتينية الإسبانية شريكة الدون البرتغالي عن علاقتها بالنجم الأسطوري.

وكشفت جورجينا أنها كانت تتوه في قصر رونالدو في مدريد، بقولها: “لقد تهت في أول مرة جئت فيها للقصر، كنت أريد الذهاب إلى المطبخ لإحضار المياه ولم أكن أعرف أين أذهب”.

ويمتلك كريستيانو رونالدو مجموعة من القصور الأخرى بعيدا عن منزل مدريد وأغلبها في مدن الفرق التي لعب لها، ولديه قصرا في “ماديرا” مسقط رأسه بالبرتغال، وآخر في تورينو الإيطالية، اشتراه حين كان يمثل جوفنتوس من 2018 إلى 2021.

وهناك قصر للنجم البرتغالي في مقاطعة “تشيتشاير” في إنجلترا بقيمة 3 ملايين إسترليني، وآخر في “ماربيلا” الإسبانية بقيمة 1.4 مليون، وثالث في “كوينتا دا مارينا” على ساحل الريفيرا في البرتغال.

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