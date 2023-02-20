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رياضة

رونالدو يعرض قصره في مدينة مانشستر للبيع

عمر سلامي
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رونالدو يعرض قصره في مدينة مانشستر للبيع
ح.م
قصر رونالدو بمدينة مانشستر

كشف تقرير بريطاني عن أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، عرض قصره الكائن بمدينة مانشستر، في إنجلترا للبيع.
وقرّر رونالدو بيع قصره في مدينة مانشستر مقابل 5.5 ملايين جنيه إسترليني “6.1 ملايين يورو”، وفق صحيفة “ذا صن” “The Sun” البريطانية.

ويقع القصر بالتحديد في قرية ألدرلي إدج على بعد 19 كيلومترا جنوبي مدينة مانشستر التي تطل على غابات كثيفة.

ويضم القصر 7 غرف للنوم، إضافة إلى 6 حمامات، وملعب تنس، ومسبح، وغرفة سينما.

ويمتد القصر على مساحة 23 فدانا، ويضم جناحا رائعا للترفيه، ومنطقة واسعة للضيوف، مع غرفتي نوم للضيوف وملعب باديل”، كما يشمل 3 غرف أخرى للاستقبال.

ويضم جناح الترفيه بالقصر، مسبحا، ويتوفر أيضا على صالة ألعاب رياضية وساونا ومرافق للاستحمام ومنطقة للاسترخاء.

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